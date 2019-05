Stellenausschreibung

Bereichsmanager/in Pflege und Betreuung

Am NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Weitra gelangt mit sofortiger Wirkung folgende Stelle zur Besetzung:

Bereichsmanager/in Pflege und Betreuung

Wir pflegen und betreuen 110 BewohnerInnen in 3 Wohnbereichen, eingeteilt in 8 Wohngruppen. Unser Leitbild orientiert sich am Rahmenkonzept „Der Mensch im Mittelpunkt“ unter Zugrundelegung der Personenzentrierung.

Als Bereichsmanager/in Pflege und Betreuung (PBM) arbeiten Sie eng mit einer PBM-Kollegin und mit der Leitung Pflege und Betreuung (PBL) zusammen. Es ist Ihre Aufgabe Abläufe und Strukturen so sicher zu stellen, dass eine entsprechend gute Ergebnisqualität für BewohnerInnen und MitarbeiterInnen gewährleistet wird.

Wir suchen für diese Führungsaufgabe als PBM eine aufgeschlossene, kompetente Persönlichkeit mit Organisationstalent. Mit Ihrer Kompetenz und positiven Lebenseinstellung verstärken Sie unser Team.

Wir bieten Ihnen ein vertragliches Dienstverhältnis nach den Bestimmungen des NÖ Landes-Bedienstetengesetz (NÖ LBG) mit einem jährlichen Bruttogehalt ab € 42.173,46, abhängig von individuell anrechenbaren Vordienstzeiten sowie beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Es ist für uns selbstverständlich, die Bestimmungen des NÖ Gleichbehandlungsgesetzes anzuwenden (www.noe.gv.at/gleichbehandlung). In Bereichen mit einem Frauenanteil unter 45% ist Frauenförderung geboten.

Sind Sie interessiert? Besuchen Sie unsere Website (www.pbz-weitra.at), wo Sie mehr zur Ausschreibung erfahren können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Onlineformular unter www.noe.gv.at/healthjobs

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen die Leitung Pflege- und Betreuung, Frau Elfriede Steffel, MBA, unter der Tel.-Nr.: +43(0)2856/2275 751201 sowie die Direktorin

Frau Mag. Dr. Sabine Englmaier, unter der Tel.-Nr.: +43(0)2856/2275 751101

gerne zur Verfügung.

Informationen zur Betriebsführung erhalten Sie unter www.noebetreuungszentren.at.