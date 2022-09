PFLEGE ALS CHANCE

Jetzt bewerben!

Lass’ all deine Talente raus! Und bewirb dich jetzt bei SeneCura.

Österreichs größter privater Pflegeanbieter bietet dir einen krisensicheren Arbeitsplatz, an dem du in einem familiären Team näher am Menschen arbeiten kannst. Es ist eine Arbeit mit Sinn, bei der jedes Lächeln zurückkommt. Werde Teil unseres Teams an einem unserer 11 Standorte in Niederösterreich.

Alle Infos und offene Stellen findest du unter: senecura.at/karriere-niederoesterreich