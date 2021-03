Wir suchen Verstärkung für unser Team:

Mitarbeiter*innen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege

für eine Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

(Entlohnung nach SWÖ-KV, mind. € 2.747,99 brutto inkl. SEG Zulage ohne Vordienstzeiten für Vollzeit zzgl. weiterer Zulagen)



Ihre Unterlagen senden Sie bitte an das Pflegezentrum Yspertal Altenmarktstraße 4, 3683 Yspertal oder per Mail an office@pflegezentrum-yspertal.at