Heimhilfe - all genders

URBANUSHEIM | Laaer Straße 102, 2170 Poysdorf | Voll- oder Teilzeit (ab 25 Wochenstunden)

ab € 2.132,10 brutto exkl. Zulagen auf Basis Vollzeit

Eingebettet in der rund 6.400 Einwohner*innen großen Weinstadt Poysdorf findet sich das Urbanusheim. Unser Team betreut an diesem Standort insgesamt 120 Bewohner*innen in acht Hausgemeinschaften.

Aufgaben:

Sie führen Pflege entsprechend Ihres Berufsbildes durch

Sie übernehmen administrative Tätigkeiten und führen Dokumentationen im Dokumentationsprogramm „Care Center“ durch

Sie übernehmen hauswirtscha liche Tätigkeiten

Organisation und Durchführung von Aktivitäten in den Wohnbereichen – Mitwirkung bei Veranstaltungen

Benefits:

Flexible Arbeitszeitmodelle

Sie werden Teil eines motivierten und qualifizierten Teams, welches mit großer Freude die individuelle Pflege- und Betreuung unserer Bewohner*innen gestaltet

Wir unterstützen Ihre individuelle Fort- und Weiterbildung, die wir als lernende Organisation als selbstverständlich ansehen

Parkplatz direkt vor dem Haus

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene und in Österreich anerkannte Ausbildung als Heimhelfer*in

Sie haben die Flexibilität Wochenenddienste zu leisten

Sie arbeiten gerne in einem multiprofessionellen Team

Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse (B2)

Interessiert? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ihre Ansprechperson Frau Tanja Glander Pflegedienstleiterin

T +43 (0) 2552 208 11 - 5011

2170 Poysdorf, Laaer Str. 102

Urbanusheim-Bewerbung@hb.at

jobs.hb.at