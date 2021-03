Die Soziale Dienste Burgenland GmbH (vormals Psychosozialer Dienst Burgenland GmbH) ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Burgenländischen Krankenanstalten GmbH KRAGES und für die flächendeckende psychosoziale Versorgung der burgenländischen Bevölkerung und die Koordination der mobilen Hospiz- und Palliativversorgung verantwortlich sowie seit Kurzem als Träger der Hauskrankenpflege tätig.



Für das Behandlungs- und Beratungszentrum Jennersdorf suchen wir ab Mai 2021 für das Beschäftigungsausmaß von 19 Wochenstunden (50%) eine



Leitstellenkraft

Wir bieten:

Verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem abwechslungsreichen Arbeitsspektrum • Mitarbeit in einem dynamischen Team

Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten in einem modernen und vielseitig engagierten Unternehmen

Stetige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach persönlichen Ansprüchen

Einstellung nach dem Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) mit einem Mindestgehalt von € 2.122,00 (Basis VZ) brutto pro Monat (Verwendungsgruppe 5, Stufe 1)



Wir erwarten:

Durchführung von Koordinations- und Administrationstätigkeiten

Postbearbeitung und Telefonkommunikation

Terminorganisation und -koordination

Empfang von PatientInnen und Administration von PatientInnendaten

Anwesenheit und Unterstützung bei Behandlungen

Unterstützung der Beratungsarbeit

Durchführung von patientInnenbezogenen Schreibarbeiten (Befunde, Bestätigungen, etc.) für den ärztlichen Dienst

Datenpflege in die Medizinsoftware MedXpert

Archivierungsarbeiten (Ablage von Dokumenten, Formularwesen, etc.)

Durchführung von Abrechnungen und Verwaltung der Handkasse

Kommunikation und Abstimmung mit der Zentrale

Beschwerdemanagement

Beschaffung und Verwaltung von Büromaterialien

Protokollführung bei Teambesprechungen

Mitarbeit bei der Erstellung von Foldern und Organisation von Veranstaltungen

Sie bringen mit:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Sehr gute MS Office Kenntnisse

Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten

Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Organisationsgeschick

Flexibilität und Belastbarkeit

Team- und Kommunikationsfähigkeit

Soziale Kompetenz und freundliches Auftreten

Ihre aussagekräftige Bewerbung (inkl. Zeugnisse) senden Sie bis 31.03.2021 an Soziale Dienste Burgenland GmbH, zH Herrn Geschäftsführer Dr. Johannes Zsifkovits, Am Kurplatz 5, 7431 Bad Tatzmannsdorf oder per Mail an office@psd-bgld.at.