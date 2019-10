BALANCE sucht ab 01.01.2020 eine/n MitarbeiterIn mit 33 Wochenstunden für Wohnbegleitung für ein Wohnhaus in Maria Ponsee (Nähe Tulln).

Sie unterstützen die BewohnerInnen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen und Pflegeunterstützung im Alltag sowie in ihrer persönlichen Entwicklung.

Anforderungen:

Ausbildung als PfegeassistentIn, FachsozialbetreuerIn BB, BA

Wir bieten:

33 Wochenstunden unbefristete Anstellung nach SWÖ-KV

Mitarbeit in einer personenzentriert orientierten Organisation

Für diese Position gilt bei 33 Wochenstunden ein KV-Mindestgrundgehalt von € 1887,25 brutto pro Monat, plus Zulagen: SEG: 128,17 + 39,87.- pro Nd und So- und Feiertag Zuschlag 4,58/Stunde

Das angegebene Gehalt entspricht der Gehaltsstufe 1 für BerufseinsteigerInnen ohne Zulagen. Vorhandene Vordienstzeiten werden zusätzlich bis zu 10 Jahren angerechnet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an

Hans Peter Kiefer

3454 Maria Ponsee 14

hp.kiefer@balance.at

Tel: 0664/836 57 13 MO - FR von 8.00 bis 17.00