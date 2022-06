Pflegeassistenz (d/m/w)

Urbanusheim - Poysdorf

Eingebettet in der rund 6.400 Einwohner*innen großen Weinstadt Poysdorf findet sich das Urbanusheim. Unser Team betreut an diesem Standort insgesamt 120 Bewohner*innen in acht Hausgemeinschaften.

Poysdorf Urbanusheim

Voll- und Teilzeit

ab € 2.356,14 exkl. Zulagen auf 40 Stunden Vollzeitbasis

Ihre Aufgaben:

Sie pflegen und betreuen unsere Bewohner*innen gemäß unserer Pflege- und Betreuungsmodelle

Gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen gestalten und entwickeln Sie die Pflege- und Betreuungsangebote weiter und wirken an einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit

Die Pflegedokumentation führen Sie im Softwareprogramm „Care Center“ durch

Ihre Benefits:

Sie werden Teil eines motivierten und qualifizierten Teams, welches mit großer Freude die individuelle Pflege- und Betreuung unserer Bewohner*innen gestaltet

Wir unterstützen Ihre individuelle Fort- und Weiterbildung, die wir als lernende Organisation als selbstverständlich ansehen

Parkplatz direkt vor dem Haus

Ihr Profil:

Sie haben eine abgeschlossene und in Österreich anerkannte Ausbildung als Pflegeassistent*in oder Diplom/Fach-Sozialbetreuer*in mit Schwerpunkt Altenarbeit

Sie verfügen über gute Kenntnisse des Pflegeprozesses und der Dokumentation

Sie haben die Flexibilität Sonn- und Feiertagsdienste, wie auch Nachtdienste zu leisten

Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrung in der Geriatrie

Interessiert? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ihre Ansprechperson Frau Tanja Glander Pflegedienstleiterin

T +43 (0) 2552 208 11 - 5011

2170 Poysdorf, Laaer Str. 102

Urbanusheim-Bewerbung@hb.at

www. jobs.hb.at