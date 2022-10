Sozialbetreuung/ Fachkraft in der Flüchtlingsbetreuung (m/w/d)

Dienstort: Korneuburg, Schwechat, Traiskirchen und Reichenau an der Rax

Stundenausmaß: Vollzeit

Start: Ab sofort

Die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH ist u.a. für die Betreuung und Unterstützung von asylwerbenden Personen in ganz Österreich zuständig. Sie steht zu 100% im Eigentum des Bundes und ist auf Gemeinnützigkeit ausgerichtet.



Ab sofort suchen wir Unterstützung in unseren Betreuungsstellen an den Standorten in Korneuburg, Schwechat, Traiskirchen und Reichenau an der Rax.

Ihre Aufgaben

In dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Position betreuen Sie die Asylwerber*innen und sind für die Umsetzung einer Tagestrukturierung in der Betreuungsstelle verantwortlich.

Neben der Tätigkeit im Tagesgeschäft werden Sie auch in der Organisation von Freizeitbeschäftigung sowie in der Kinder- und Frauenbetreuung Verantwortung übernehmen.

Die Dokumentation und anschließende Evaluierung der Betreuungsleistungen sowie der Sicherstellung und Einhaltung der hygienischen Vorgaben fallen ebenso in Ihr Aufgabengebiet.

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung im Sozial-, Pädagogik-, Gesundheits-, oder Pflegebereich sowie fundierte Berufserfahrung in einem dieser Bereiche

Bereitschaft zu Nacht- und Wochenenddiensten

Freier Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt

Kommunikationstalent,

Fremdsprachenkenntnisse sind von großem Vorteil

Einwandfreier Leumund

Gute MS-Office Kenntnisse

Unser Angebot

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Aufgabengebiet, in welchem Produktivität und Gewissenhaftigkeit in den Lösungsprozess eingebracht werden können. Es erwartet Sie ein attraktives, wertschätzendes und sicheres Arbeitsumfeld.

Für diese Position ist ein Mindestbruttogehalt von monatlich €2.443,30,- auf Vollzeitbasis vorgesehen. Je nach Erfahrung und Qualifikation besteht die Bereitschaft zu einer Überbezahlung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an bewerbung@bbu.gv.at.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.