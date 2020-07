Über uns: TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 14 Mrd. US-$. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizin- und Energietechnik, Datenkommunikation und für Zuhause ermöglicht. Wir beschäftigen 80.000 Mitarbeiter, die mit unseren Kunden in allen Industrien in ca. 140 Ländern zusammenarbeiten.

In unserem Werk in Waidhofen/Thaya stellen wir elektromechanische Relais und Steckverbindungen her und beschäftigen ~400 hochqualifizierte Mitarbeiter/innen. Wir suchen zum sofortigen Eintritt:

Anlagenbetreuer/in Montage (3-Schicht,Wochenend-Schicht)

Aufgabengebiet:

Sie betreuen in einem Team eine sehr moderne, vollautomatische Relais Produktionsanlage und sind für den reibungslosen Prozessablauf verantwortlich

Sie rüsten die Anlage laut Programmvorgabe auf den jeweiligen Relais-Typ -Sie sind für Wartung und Reparaturen sowie für Sauberkeit und Ordnung der Anlage und deren Umfeld zuständig

Sie sind verantwortlich für die Einhaltung der Prozessparameter

Sie arbeiten an Verbesserungsmaßnahmen sowohl für die Anlagen als auch für das Produkt selbst mit

Sie sind für die Produktqualität verantwortlich, die durch automatische Mess-Systeme und-eine Prozess-Qualitätskontrolle abgesichert wird

Anforderungsprofil:

Sie haben eine technische Berufsausbildung (Lehre, HTL, Fachschule) erfolgreich abgeschlossen

Einschlägige Berufserfahrung ist von Vorteil-Sie haben kein Problem, im Schichtbetrieb zu arbeiten

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Dieses beträgt €2.242,20 brutto pro Monat (14mal jährlich). Auf die Möglichkeit einer Überzahlung je nach Qualifikation und Ausbildung wird ausdrücklich hingewiesen.

Wenn Sie die Position interessiert, dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email: karriere@te.com. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

TE Connectivity | Tyco Electronics Austria GmbH

Dimling - Schrackstrasse 1 | 3830 Waidhofen/Thaya

Tel.: 02842/ 90560-0 / karriere@te.com / www.te.com

Harald Traxler, Supervisor Assembly

Tel.: +43-2842-90560-2540

harald.traxler@te.com