Zur Verstärkung unseres Teams in 3452 Trasdorf suchen wir ab sofort:

CNC-Dreher (m/w)

Tätigkeitsbereich

Fertigung von Einzelteilen und Kleinserien im Präzisionsbereich

Programmieren an der Maschine (Siemens-Steuerung 810-840)

Kontrolle und Protokollierung der gefertigten Teile

Selbstständiges Arbeiten nach Fertigungszeichnung

Eigenständiger Umgang mit Messmitteln

Anforderungen / Fähigkeiten:

abgeschlossene Berufsausbildung als Metalltechniker/in mit Schwerpunkt Werkzeugbautechniker/in oder in einem artverwandten Beruf

oder in einem artverwandten Beruf Erfahrung auf EMCO CNC-Drehmaschinen mit Siemenssteuerung

Berufserfahrung als CNC-Dreher/in

Versiert im Umgang mit Messmitteln und Maschine: EMCO/ Siemenssteuerung

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Hohe Motivation und Bereitschaft im Team zu arbeiten

Eigenverantwortung und Bereitschaft zu selbstständigem Arbeiten

Bereitschaft zur Überstundenleistung (KEIN Schichtbetrieb!)

Hoher Grad an Lernbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit

Wir bieten ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem jungen und hochmotivierten Team, leistungsgerechte Bezahlung laut Metallerkollektiv mit Bereitschaft zur Überbezahlung, attraktive Sozialleistungen sowie Freiräume für eigenverantwortliches Handeln.

Wenn Sie Interesse an einer langfristigen Perspektive in einem modernen und stetig wachsenden Unternehmen haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:



Gerhard Rauch GmbH

Gewerbepark 1,

3452 Trasdorf

michaela.krausgruber@gerhard-rauch.at