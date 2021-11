Wir sind ein Maschinen- und Anlagenbaubetrieb mit führender, Technologie zur Lagerung und Aufbereitung (Reinigung, Sortierung und Behandlung) von Saatgut, Getreide, Rohkafee und körnigen Produkten. Für unsere global verteilten Kunden sind wir Experten, wenn es um smarte und nachhaltige Lösungen in unserem Bereich geht. Das Unternehmen befndet sich in STOCKERAU und ist eine Tochter des AGCO Konzerns mit den führenden Marken Fendt, Massey Ferguson und Valtra.

Wir suchen zum frühestmöglichen Eintritt einen:

Elektrotechniker/in

(Anlagen-, Betriebs-, Gebäudetechnik)

Anforderungsprofil:

Abgeschlossene Lehre als Elektrotechniker

mehrjährige Praxis, vorzugsweise in folgenden Modulen: o Elektro- und Gebäudetechnik o Anlagen- und Betriebstechnik

EDV-Kenntnisse wünschenswert

Gute Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik, Steuerungstechnik und Anlagenbau

Einhaltung der gesetzlichen Normen und Vorschriften

Erfahrung in der Messtechnik

Lesen und Anwenden von technischen Unterlagen und Elektroschaltplänen

Hohe Problemlösungskompetenzen

Selbstständiges, wirtschaftliches und genaues Arbeiten

Übernahme von Eigenverantwortung

Überstundenbereitschaft

Ihre Aufgaben:

Wartung, Reparatur, Störungsbehebung und vorbeugende Instandhaltung an den Produktionsanlagen

Probleme analysieren und selbständig Lösungen erarbeiten

Verlegung/Verkabelung/Anschlussarbeiten an den Produktionsmaschinen (vom Motor/Sensor/etc. bis zum Steuerschrank)

Inbetriebnahme, Funktionsprüfung und Protokollierung der Produktionsmaschinen

Mitwirken bei der Inventur

Wir bieten:

Eine attraktive Position in einem weltweit agierenden Unternehmen

Sicherer Arbeitsplatz

Vielseitiges Aufgabengebiet

Angenehmes und konstruktives Betriebsklima

Intensive, fachspezifsche Einarbeitungsphase

Faire und attraktive Entlohnung

Die Entlohnung entspricht der jeweiligen Einstufung laut Kollektivvertrag der Arbeiter der Metallverarbeitenden Industrie. Ein bieten ein Jahresbruttogehalt von € 32.300,-- bis € 34.000,-- je nach Berufserfahrung und Qualifkation.

Schriftliche Bewerbungen samt Lebenslauf und Zeugnisse bitte ab sofort per E-Mail an natascha.holzer@agcocorp.com oder per Post an folgende Adresse:

Cimbria Heid GmbH

z. Hd. Frau Holzer

Heid-Werkstraße 4

2000 Stockerau