Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) diese neu geschaffene Position in Voll- oder Teilzeit.

Ihre Aufgaben:

Eigenständige kreative Betreuung der Social Media Kanäle der Windkraft Simonsfeld AG

Erstellen von Content aller Art: Blog‐Beiträge, Fotoreportagen, Newstexte, Insta-Stories, Videos etc.

Social Media Analytics, diverse Reportings und Auswertungen

Zusammenarbeit mit einem kleinen Team erfahrener Kommunikatoren

Organisatorische und administrative Tätigkeiten, wie Veranstaltungsorganisation oder Recherchetätigkeit

Ihr Profil:

Einschlägiges Studium oder entsprechende Ausbildung sowie erste Berufserfahrung im Bereich Digital Content und Social Media Exzellente Kenntnisse der Online- & Social-Media-Landschaft Hands- on Erfahrung mit Social Media Plattformen

Erfahrung im Erstellen von redaktionellem Content

Leidenschaft für Storytelling und Arbeiten mit Texten, Bildern, Videos und Infografiken

Sehr gute MS Office Kenntnisse

Gute Kenntnisse aktueller Bild- und Videobearbeitungssoftware

Strategisches und konzeptionelles Denken

Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, Kreativität und Spaß an der Kommunikation mit Menschen

Offene Persönlichkeit mit hoher Teamorientierung

Interesse an erneuerbarer Energie

Für diese Position suchen wir eine/n Mitarbeiter/in, die/der mit Begeisterung und Engagement den Ausbau der Windkraft vorantreiben und sich aktiv an der Energiewende beteiligen möchte. Wir bieten Ihnen ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Entwicklungsperspektive in einem zukunftsorientierten Markt.

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt auf Vollzeitbasis EUR 2.200,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

bewerbung@wksimonsfeld.at