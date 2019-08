Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn folgende Schlüsselposition:

Experte Stromvermarktung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Stromvertriebsstrategie

Vermarktung des WKS-Grünstroms außerhalb der gesetzlichen Einspeisetarife über Stromhändler und Strombörsen

Optimierung bestehender sowie Abschluss neuer Abnahmeverträge

Evaluierung und Anpassung der Stromvermarktungs-Prozesse

Laufende Analyse der Marktsituation und regelmäßiges Reporting

Analytische Bewertung bestehender und neuer Vertriebskonzepte

Auf- und Ausbau von Vertriebsbeziehungen

Aktives Netzwerken und Teilnahme an Branchentagungen

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung (Universität, FH, HTL, HAK) Kenntnisse über den österreichischen Strommarkt

Erfahrung im Bereich Energiemarktdesign und Contracting wünschenswert

Fit im Umgang mit Datenanalysetools wie bspw. Matlab

Sehr gute Englischkenntnisse

Eigeninitiative, Engagement und Teamfähigkeit

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten

Interesse an erneuerbarer Energie

Für diese Schlüsselposition in der Stromvermarktung suchen wir eine technikaffine Person, die sich mit Begeisterung und Engagement aktiv an der Energiewende beteiligen möchte. Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungsperspektive in einem zukunftsorientierten Markt.

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.800,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at.

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at