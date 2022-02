Foto: MedAustron

EBG MedAustron GmbH in Wiener Neustadt betreibt eines der modernsten Zentren für Ionentherapie und Forschung in Europa. Krebspatient*innen werden mit einer innovativen Form von Strahlentherapie behandelt, daneben wird die Anlage auch für translationale Forschung eingesetzt.



Wir bieten eine spannende Herausforderung in einem einzigartigen und hochinnovativen Projekt. Das Facility Management Team ist verantwortlich für die Betreuung der gesamten Anlage und das Gebäudemanagement. In unseren Videos erfahren Sie mehr über den Bereich.

HKLS-Techniker*in (w/m/x)

Vollzeit (40 Wochenstunden)

Herausforderungen, die Sie meistern:

Installation, Wartung, Störungssuche und Instandsetzung von Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- & Sanitäranlagen

Mitwirken bei Umbau-, Ausbau- und Neuprojekten im Bereich der Gebäudetechnik

Sicherstellung einer einwandfreien Verfügbarkeit der Anlagen

Behebung von Störungen unter Anleitung der FM-Zentrale

Mitarbeit in Bereitschaftsdiensten

Dokumentation der geleisteten Arbeit sowie von Wartungen

Ein Background, der überzeugt:

Technische Grundausbildung - idealerweise Lüftungs- und Kältetechnik oder vergleichbare Fachrichtung

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich

Kenntnisse aus den Bereichen HKLS und MSRL sowie Pumpen und Kühlsysteme

Erfahrung im Bereich der Gebäudeautomation

Elektrotechnische Kenntnisse von Vorteil

Stapler- und Kranschein wünschenswert

Gute PC-Kenntnisse, Programmierkenntnisse SPS S7 von Vorteil

Ausgeprägtes Verständnis für komplexe Systeme und Anlagen sowie für technische Abläufe und Prozesse

Teamplayer-Qualitäten und Hands-on-Mentalität

Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Bereitschaft zur Arbeit außerhalb der Normalarbeitszeit sowie zu Rufbereitschaft

Ein einzigartiges Angebot, das begeistert:

Flexible Arbeitszeiten

Aus- & Weiterbildung

Firmenhandy & -laptop

Gute Verkehrsabindung

Snacks, Getränke, Essenszulage

Für die ausgeschriebene Position bieten wir ein Bruttojahresgehalt ab ca. € 30.000,-- (auf Vollzeitbasis) mit der Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Weiterführende Infos zu EBG MedAustron GmbH, unseren Benefits und was uns wichtig ist, finden Sie hier.

Sie sind die richtige Person für diese Stelle?

Setzen Sie den nächsten Karriereschritt und senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen über unser Online-Bewerbungstool.