Einsatz: Basis Vollzeit - ab sofort



Standort: Hainfeld, NÖ

Als Zöchling Firmengruppe suchen wir für unser Team im Autohaus Vorreither in Hainfeld ab sofort einen Kollegen oder neue Kollegin.

Deine Aufgaben:

Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten

Feststellung und Diagnose von Mängeln und Defekten

Dein Angebot an uns:

Abgeschlossene Ausbildung als KFZ-Techniker/in

Berufserfahrung & selbständige Arbeitsweise

Führerschein B

Gute Deutschkenntnisse

Unser Angebot:

Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 2.373,- brutto vorgeschrieben. Das tatsächliche Gehalt richtet sich nach Ihrer Erfahrung und Ihren Qualifikationen.

Bewerbungen bitte an unseren GF Johann Pinter per E-Mail an: pinter@vorreither.at