Den Kundenkomfort durch vernetzte Heiztechnologien steigern. Und den eigenen Arbeitsalltag durch digitale Möglichkeiten vereinfachen. Beides zählt. Beides sind wir.

ARBEITEN BEI DER VAILLANT GROUP. WIR SORGEN FÜR EIN BESSERES KLIMA

Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Werden auch Sie einer von 15.000 Kollegen aus mehr als 70 Nationen, die täglich an der Vision eines besseren Klimas arbeiten - für die Menschen zu Hause und die Umwelt.

In großen, innovativen und strategischen Projekten. Und mit kleinen Gesten, die jeder im Alltag dazu beitragen kann. Handeln Sie global, arbeiten Sie global. Und werden Sie Teil eines globalen Teams, denn wir vertreiben unsere Produkte in rund 60 Ländern und verfügen über 10 Produktions- und Entwicklungsstandorte in sechs europäischen Ländern und China.

Bei uns übernehmen Sie spürbar die Verantwortung für die Zukunft - Ihre eigene und die unseres Planeten. Wir bieten Ihnen dafür hervorragende Bedingungen.

Kundendiensttechniker/innen

Vaillant Group Austria GmbH | Niederösterreich

WAS SIE MACHEN WERDEN

Durchführung von Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Inbetriebnahmen an Vaillant Geräten

Verantwortung für die Reparatur- und Störungsbehebungen an den Vaillant Geräten direkt beim Kunden

Inkassotätigkeit nach Abwicklung des Serviceeinsatzes

Bereitschaftsdienst am Wochenende und an Feiertagen (ca. 4-6 Mal pro Jahr)

Nähere Details finden Sie auch in unserem Jobvideo

WAS SIE MITBRINGEN

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Gas/Wasser/Heizungs-, Elektroinstallations-, Kälte- oder Gebäudetechnik

Freude am direkten Kundenkontakt

Hohe Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft

Sicheres Auftreten und selbständige Arbeitsweise

Führerschein B

WAS UNS AUSMACHT

Sicherer Arbeitsplatz im modernen Umfeld eines internationalen Konzerns

Nachhaltige, zukunftsorientierte Technologien mit hoher Markenbekanntheit der Vaillant Group

Laufende Aus- und Weiterbildung

Das Mindestgehalt für diese Position unterliegt dem Kollektivvertrag für Angestellte des Metallgewerbes Verwendungsgruppe 3. Unser Gehaltssystem bietet eine marktkonforme Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.



Bewerben Sie sich jetzt entweder online oder per Mail an bewerbung@vaillant.at.