Schrauben auf großen Maschinen ist deine Welt?

Wir verstärken unser Technik TEAM und suchen dich!

LANDMASCHINEN Techniker (m/w/d)

Sierndorf, ab sofort

DEINE Aufgaben:

DU liebst die Reparatur & Instandsetzung von Landmaschinen aller Marken - hauptsächlich John Deere, Lindner

DU kennst dich aus mit Überprüfungen nach § 57a; Berechtigung bzw. Praxis ist Voraussetzung

DU stimmst dich ab mit Kollegen für die Rechnungserstellung

DU beratest unsere Kunden bei technischen Lösungen

DEIN Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung / Lehre LM (KFZ, LKW)

Selbständiger und genauer Arbeitsstil mit Einsatzbereitschaft

Gepflegtes Äußeres, gute Umgangsformen

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie Führerschein B, F

Wir bieten DIR:

Ein stabiles Unternehmen mit sicherem Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag ab € 2.373,- br. 38,5h/Wo, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE LANDMASCHINEN BEGEISTERTEN:

SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.