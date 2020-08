Lehre als Werkzeugbautechniker/-in

Lehrlinge sind das Potential für die Zukunft unseres Unternehmens. Für unseren Standort in 3452 Trasdorf suchen wir für dieses Jahr noch Lehrlinge.

Du suchst einen Lehrberuf mit Zukunft und attraktivem Gehalt?

Du bist teamfähig, genau, verfügst über handwerkliches und technisches Geschick und hast mathematisches und räumliches Verständnis?

Wir sind ein Unternehmen mit wertschätzendem Umgang und angenehmen Arbeitsklima. Unser Schwerpunkt liegt bei der Produktion von Werkzeugen und Präzisionsteilen für Kunden in der Automobilindustrie (Formel 1), Raumfahrt- und Flugzeugindustrie, Satelliten- und Drohnenbau, uvm.

Wir bieten...

... ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem jungen und hochmotivierten Team

... attraktive Sozialleistungen sowie Freiräume für eigenverantwortliches Handeln

... Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten (Englischkurse, Schulungen, etc.)

... kostenloser Mittagstisch

... Übernahme der Kosten für die Berufschule und für das Internat

... Prämiensystem als Auszeichnung bei besonderen schulischen Leistungen

Wenn du Interesse an einer langfristigen Perspektive in einem modernen und stetig wachsenden Unternehmen hast, freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail an: carina.buresch@gerhard-rauch.at

Die Lehrzeit beläuft sich auf 3,5 Jahre inklusive Spezialisierung auf eine Fertigungstechnik. Die Entlohnung bezieht sich auf den Metallerkollektiv (KV 1. Lehrjahr € 691,88 brutto, KV 2. Lehrjahr € 871,25 brutto, KV 3. Lehrjahr € 1.148,00 brutto, KV 4. Lehrjahr € 1.527,25 brutto)

Gerhard Rauch Ges.m.b.H.

Präzisionswerkzeugbau

Gewerbepark 1, 3452 Trasdorf

Tel. + 43 (0)2275 41 11 0 Fax DW 150

www.gerhard-rauch.at