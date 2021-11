UNWRAP YOUR TALENT.

Das geht an alle, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. An Menschen, die einen bedeutungsvollen Job in einer sicheren und stabilen Umgebung suchen. Und an jene, die stets Spitzenqualität liefern wollen. Wir sind Constantia Flexibles - einer der weltweit führenden Hersteller von flexiblen Verpackungen für namhafte Kunden aus der Konsum- und Pharmaindustrie. Wenn du dich genauso leidenschaftlich für nachhaltige Lösungen einsetzt wie wir, dann ist dies deine Einladung, dein Talent zu entfalten - und die Welt mit uns zu gestalten.

Lehrling Labortechnik Chemie (m/w/d)

Beginn: 1. September 2022

Wir bieten Dir:

eine umfassende Ausbildung in 3,5 Jahren Lehrzeit

eine intensive Betreuung durch unsere erfahrenen Lehrlingsausbilder

eine Lehrlingsentschädigung gemäß KV der Metalltechnischen Industrie

Prämien für gute Leistungen in der Berufsschule

einen krisensicheren Arbeitsplatz nach Lehrzeitende im 3-Schicht-Betrieb

Deine Qualifikation:

Interesse an Chemie

Genauigkeit und Teamfähigkeit

Ordentliches und freundliches Auftreten

Du bewirbst Dich mit folgenden Unterlagen:

Motivationsschreiben, d.h. deine Darstellung, warum du dich gerade für diese Lehre entscheidest.

Lebenslauf

Kopie des letzten Zeugnisses. Wenn du SchulabrecherIn einer höheren Schule bist, bist DU ebenfalls bei uns herzlich willkommen.

Hast du noch Fragen? Deine Kontaktperson:

Silke Harather

HR Manager

T: +43 2635 600-88

Jetzt bewerben: https://jobs.cflex.com