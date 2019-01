Lehrling (m/w) Holztechnik

Vollzeit/ Dienstort 3331 Kematen/Ybbs

Stellenbeschreibung

Wood-job

Zukunftschancen in der Holzindustrie

Überzeuge Dich von unserem Ausbildungsangebot, Vereinbare einen Schnuppertermin. Berufspraktische Tage sind möglich.



Ausbildungsberufe im Bereich Holztechnik:

Fertigteilproduktion



Berufsprofil

Holztechniker/innen verarbeiten Rundholz (gefällte und vorgeschnittene Baumstämme) zu Schnittholz (z.B. Bretter, Leisten, Latten, Platten, Profile) und Holzprodukten. Sie behandeln die Schnitthölzer durch Hobeln, Falzen, Glätten, Schleifen und Imprägnieren weiter und sorgen für die fachgerechte Lagerung und Trocknung der Rohhölzer und Erzeugnisse. Gemeinsam mit Berufskolleg/innen und anderen Fach- und Hilfskräften stellen sie fertige Bauteile (Fenster, Türen, Möbelteile etc.) und Werkstoffe (Spanplatten etc.) her, bedienen und überwachen die Förderanlagen und Produktionsmaschinen und führen Qualitätskontrollen durch.

Holztechniker/innen steuern, überwachen und warten in Produktions- und Lagerhallen teil- und vollautomatisierte Maschinen, arbeiten aber auch in Konstruktions- und Planungsbüros von Sägewerken und Betrieben der Holzbe- und verarbeitenden Industrie.

Aufbau und Dauer der Lehre

Die Ausbildung im Modullehrberuf Holztechnik umfasst die zweijährige Ausbildung im Grundmodul "Holztechnik" und die einjährige Ausbildung im Hauptmodul Fertigteilproduktion

Qualifikationen

Anforderungsprofil

Manuelle Geschicklichkeit

Sorgfältigkeit und Genauigkeit

Gutes Sehvermögen

Technisches Interesse und Verständnis

Organisationsfähigkeit und Teamfähigkeit

Selbständigkeit und Belastbarkeit

Unser Angebot

Die Entlohnung entspricht dem Kollektivvertrag der Lehrlingsentschädigung der holzverarbeitenden Industrie.(1. LJ: € 743,-)

Ansprechpartner

Nikolaus Stöckl (0664/3368011)

Unternehmen

Stöckl Ges.m.b.H.

Heide, 25. Str. 1

3331 Kematen/Ybbs

office@stoeckl.com

www.stoeckl.com

Das Familienunternehmen STÖCKL Ges.m.b.H. mit Sitz in Kematen/Ybbs wurde 1977 gegründet. Als Produzent von Holzfußböden bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Sortiment. Dieses umfasst neben 2-Schicht-Fertigparkett unter den Eigenmarken "EPICO" - Echtholzdiele und "ACTUS", auch massives Stabparkett sowie Massivholzdielen und massive Treppenkanten. Darüber hinaus finden Sie in unserer Produktpalette die passenden Sockelleisten und Parkettklebstoffe sowie Parkettpflegeprodukte.