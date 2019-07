Felix Austria GmbH ist eine 100%-Tochter der weltweit agierenden ORKLA-Gruppe und eines der bekanntesten und renommiertesten Lebensmittelunternehmen Österreichs. Die innovative Produktpalette, die in Österreich entwickelt und produziert wird, umfasst eine Vielzahl an Produkten von Ketchup, Sugo, Saucen, Sauergemüse, Fertiggerichte & Suppen bis hin zu Müsli und Reformartikeln und wird unter verschiedenen starken Marken an Einzelhandels- und Gastronomiekunden im In- und Ausland vertrieben.

In der Technik-Abteilung werden nun folgende spannende Positionen besetzt:

Betriebselektriker/- in (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Störungsbehebung an Produktionsanlagen

Instandhaltung elektrischer Anlagen im Gebäude

Prüfung messtechnischer Einrichtungen

Optimierung bestehender Anlagen

Ihr Profil:

Ausbildung zum Betriebselektriker

Mehrjährige Erfahrung in einem Produktionsbetrieb erforderlich

Erfahrung mit SPS-Steuerungen erforderlich

Selbstständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Bereitschaft zur Schichtarbeit (2-Schicht, fallweise 3-Schicht)

Erfahrungen mit Steuerungs- und Regeltechnik von Vorteil

Lernbereitschaft im Bereich Industrie 4.0 / Robotik

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in einem kollegialen und erfahrenen Team. Weiters erhalten Sie eine ausführliche Einschulung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Betriebsküche sowie betriebsärztliche Dienste.

Diese spannende und verantwortungsvolle Position ist mit einem Lohn von € 2.000,- brutto/ Monat dotiert, Überzahlung aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Mechatroniker/- in (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Störungsbehebung an Produktionsanlagen

Instandhaltungsaufgaben

Ersatzteilbeschaffung und Ersatzteilpflege

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern

Ihr Profil:

Ausbildung zum Mechatroniker oder Elektrotechniker

Erste Erfahrungen in einem Produktionsbetrieb erforderlich

Selbstständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Bereitschaft zur Schichtarbeit (2-Schicht, fallweise 3-Schicht)

Erfahrungen mit Steuerungs- und Regeltechnik von Vorteil

Lernbereitschaft im Bereich Industrie 4.0 / Robotik

Microsoft Office Kenntnisse von Vorteil (Outlook, Excel)

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Position in einem kollegialen und erfahrenen Team. Weiters erhalten Sie eine ausführliche Einschulung, Weiterbildungsmöglichkeiten, Betriebsküche sowie betriebsärztliche Dienste.

Diese spannende und verantwortungsvolle Position ist mit einem Lohn von € 2.000,- brutto/Monat dotiert, Überzahlung aufgrund von Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – Vertraulichkeit wird natürlich garantiert – an:

FELIX Austria GmbH

Birgit Schuh – Persönlich

Felixstraße 24,

7210 Mattersburg

oder an: jobs@felix.at