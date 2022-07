Unsere Werkstätte in Hollabrunn sucht dich!

Metalltechniker (Schlosser) (m/w/d)

Deine Aufgaben

Du reparierst unsere Getreidesilos

Du wartest unsere Anlagen und Komponenten

Du unterstützt unser Schlosser Team

Du hast Hausverstand

und bist ein Praktiker ohne Höhenangst

mit ähnlicher Branchenerfahrung, Schweißpraxis und

guten Deutsch Kenntnissen

Wir bieten dir

Ein stabiles Unternehmen mit sicheren Arbeitsplatz in deiner Nähe

Du profitierst von Mitarbeitervergünstigungen und Weiterbildung

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag, Metall Facharbeiter ab € 2.373,- brutto/Monat, 38,5h/Wo, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung

AN ALLE DIE GERN IM TEAM RUND UM HOLLABRUNN ARBEITEN!

SCHICK DEINEN LEBENSLAUF online oder per Post an die

Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5

2020 Hollabrunn

Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at.