Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Zur Verstärkung unseres Monitoring-Teams an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) suchen wir folgende Position ab Juni:

Mitarbeiter Monitoring (m/w/d)

Fernüberwachung Windenergieanlagen

Ihre Aufgaben:

Überwachung und Steuerung der Windenergieanlagen von unserer Leitzentrale aus

Störungsmanagement und Berichtswesen

Enge Abstimmung mit unseren Servicetechniker*innen

Dokumentation der Tätigkeiten an den Kraftwerken

Datenerfassung und -analyse sowie Fehlerfrüherkennung

Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer Betriebsführungssysteme

Ihr Profil:

abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/Fachschule/Lehre u.ä.) im Bereich Elektronik, Automatisierungstechnik oder Mechatronik

Kenntnisse in SPS Programmierung (Codesys) bzw. mit Datenanalysesystemen (Matlab) von Vorteil

Bereitschaft zur Arbeit im Zeitraum: Montag bis Freitag 06:00 - 22:00 und zur Rufbereitschaft am Wochenende und an Feiertagen

gute Englischkenntnisse

Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

Was wir bieten:

Verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit in einem zukunftssicheren Umfeld

modernes Büroumfeld

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.200,- brutto (inkl. Zulagen) pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung:

bewerbung@wksimonsfeld.at

www.wksimonsfeld.at/karriere