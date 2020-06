Über uns: TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 14 Mrd. US-$. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizin- und Energietechnik, Daten-kommunikation und für Zuhause ermöglicht. Wir beschäftigen 80.000 Mitarbeiter, die mit unseren Kunden in allen Industrien in ca. 140 Ländern zusammenarbeiten.

In unserem Werk in Waidhofen/Thaya stellen wir elektromechanische Relais und Steckverbindungen her und beschäftigen ~400 hochqualifizierte Mitarbeiter/innen.

Wir suchen Lehrlinge für folgende Lehrberufe mit Eintritt 1. September 2020:

Prozesstechnik

Metalltechnik-Werkzeugbautechnik

Mechatronik-Automatisierungstechnik

DEINE VORTEILE als Lehrling bei uns:

Prämien für ausgezeichnete Erfolge (Berufsschule und Lehrabschluss)

Teilnahme an Lehrlingswettbewerben

Kennenlernen von bzw. Einarbeitung in verschiedensten Fachabteilungen

Weiterbildungsmöglichkeiten (Schulungen, Lehre mit Matura)

Volle Weiterzahlung der Lehrlingsentschädigung während der Berufsschule

DEIN PROFIL

Technisches Interesse, sowie Teamfähigkeit und Flexibilität

Freude am Umgang mit Mitarbeitern und Kunden

Offenheit für Innovationen und neue Ideen

Einzigartiges Angebot: Lehre mit Studium (FH)

Erstmalig und als einziger Waldviertler Betrieb bietet TE die Kombination „klassische“ Lehre mit einem FH-Studium. Maturant*innen (AHS, BHS) schließen in einer Ausbildungsdauer von 3,5 Jahren gleichzeitig den Lehrberuf „Elektrotechnik“ und berufsbegleitend das Bachelorstudium „Smart Engineering“ an der FH St. Pölten ab. Berufliche Fachpraxis & wissenschaftlich fundierte Ausbildung bereiten perfekt auf Aufgaben im mittleren und höheren Management vor.

Wenn Sie an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen interessiert sind, kontaktieren Sie uns.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung! TE Connectivity | Tyco Electronics Austria GmbH Dimling - Schrackstrasse 1 | 3830 Waidhofen/Thaya Tel.: 02842/ 90560-0 / karriere@te.com / www.te.com