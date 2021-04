TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen. Seit über 75 Jahren ermöglichen unsere Technologien Fortschritte in den Bereichen Transport, Industrie, Medizintechnik, Energie, Datenkommunikation und Haushalt. Mit rund 80.000 Mitarbeitern, die mit Kunden in rund 140 Ländern zusammenarbeiten, stellt TE sicher, dass JEDE VERBINDUNG ZÄHLT. In unserem Werk in Waidhofen/Thaya stellen wir elektromechanische Relais und Steckverbindungen her und beschäftigen ~430 hochqualifizierte Mitarbeiter/innen.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt:

Mitarbeiter/in Logistik – Materialplanung

Planung einer oder mehrerer Produktlinien im Werk Waidhofen

Planung Einkauf von Rohmaterial, Bestellungen bei Vorlieferanten

Kaufmännische Ausbildung / Berufserfahrung von Vorteil

13 Anlagenbetreuer/innen Montage (3-Schicht, Wochenend-Schicht)

Betreuung einer vollautomatischen Relais Produktionsanlage im Team

Verantwortlich für reibungslosen Prozessablauf (u.a. Rüsten der Anlage, Wartung, Reparaturen)

Technische Ausbildung / Berufserfahrung von Vorteil

Technischer Einkäufer/in

Beschaffung von Zukaufteilen und Komponenten von Automatisierungsprojekten

Lieferantenmanagement: Auswahl, Bewertung und Entwicklung

Technische oder kaufmännische Ausbildung / Berufserfahrung von Vorteil

10 Sommerpraktikanten/innen - Anlagenbetreuung Montage (Schicht-Betrieb) befristet bis Ende September 2021

Betreuung einer vollautomatischen Relais Produktionsanlage im Team

Verantwortlich für reibungslosen Prozessablauf (u.a. Rüsten der Anlage, Wartung, Reparaturen)

Technische Ausbildung / Berufserfahrung von Vorteil

Für oben genannte Stellen gilt ein KV-Mindestgehalt € 2.242,20 brutto pro Monat.

Supervisor Maintenance (m/w)

Leitung und Koordination der Bereiche Elektrik, Mechanik, Prüfgeräte in der Instandhaltung im Mehrschichtbetrieb

Verantwortlich für Mitarbeiterführung, Budget, Personalentwicklung

Technische Ausbildung (FH, HTL, FS, abgeschlossene Lehre) vorzugsweise in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau, Automatisierungstechnik

Mehrjährige Berufserfahrung in der Instandhaltung, vorzugsweise in leitender Position

Für diese Stelle gilt ein KV-Mindestgehalt € 2.900,- brutto pro Monat.

Manufacuring Engineer Automationstechnik (m/w)

Planung und Konstruktion von Produktionsanlagen

Prozessanalyse und Optimierung von Produktionsanlagen

Technische Grunderfahrung

Grundlegende Projektmanagement-Erfahrung

Bachelor/Master in Elektrotechnik / Maschinenbau / Mechatronik /Robotik

Wir unterstützen Sie mit einem internen Ausbildungsprogramm, einem eigenen Mentor und einem internationalen Programm, in dem Sie auch Erfahrungen an anderen TE-Standorten sammeln (ca. 6 Monate).

Für diese Stelle gilt ein KV-Mindestgehalt € 2.570,- brutto pro Monat. Für alle Stellen gilt die ausdrückliche Bereitschaft zu einer Überzahlung auf Basis Ihrer Ausbildung & Berufserfahrung.

Lehrling Elektrotechnik

Fokus auf Gebäude-Elektrotechnik

Installieren, Inbetriebnehmen, Prüfen, Instandhalten und Warten von elektrischen Gebäudeanlagen

Positiver Abschluss der Pflichtschule

Eventuell Schulabbrecher HTL/FS Elektrotechnik

Maturant/innen für Lehre & Studium – „Duale Ausbildung mit Bachelor-Abschluss“

Maturant/innen (alle Schultypen), die einen technischen Beruf anstreben

Lehrberuf: Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik– Automatisierungs- und Prozessleittechnik

Berufsbegleitendes Studium: “Smart Engineering of Production Technologies and Processes” FH St. Pölten mit Abschluss B.Sc.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre – erhöhte Lehrlingsentschädigung

Informationen zu den Karrieremöglichkeiten: https://careers.te.com/Arbeiten bei TE - Standort Waidhofen.

Bewerbungen bitte per Mail an: karriere@te.com