Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Ybbs an der Donau suchen wir ab sofort eine/n stationären

Servicetechniker (m/w/d) für 2 Schichtbetrieb

Was du tun wirst:

Wartung und Instandsetzung von Staplern (verschiedene Marken z.B. Kalmar, Baumann, TW,...)

Durchführen von Inspektionen und UVV Prüfungen

Installation

Inbetriebnahme von Neumaschinen

Fehleranalyse

Was du mitbringst:

abgeschlossene Ausbildung als KFZ Mechaniker, LKW Mechaniker oder Baumaschinentechniker

Führerschein Klasse B

Staplerschein von Vorteil

Was du davon hast:

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb. Dein Stundensatz beträgt mind. 15,34 brutto pro Stunde

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät Dich immer gerne

Du arbeitest fix im 2 Schichtsystem des Beschäftigerbetriebs mit - du kannst Deine privaten Termine gut planen!

Klingt spannend - dann bewirb Dich noch heute für diesen Top Job in der Region! Du kannst Deine Bewerbung online unter www.maschinenring-jobs.at unter der Jobnummer 14022 hochladen oder einfach unter 0664 8242335 anrufen.

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Waltraud Drescher

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 (59060) 32430

T: +43 (59060) 32400

waltraud.drescher@maschinenring.at