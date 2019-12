Wir werden in unserem neuen Werk in Krummnußbaum (Bezirk Melk) innovative anorganische Dämmstoffe herstellen. Dafür wurden und werden künftig weiterhin speziell entwickelte Maschinen für die Eigenanwendung konstruiert und hergestellt. Für den weiteren Aufbau suchen wir einen

Techniker (m/w/x)

FH / HTL / TU

Techniker Anlagenbau / Konstrukteur mit Industrie-Erfahrungen

Ihr Aufgabengebiet:

Sie entwickeln als erfahrener Techniker neue Lösungen, stimmen diese mit möglichen Lieferanten ab und überwachen diese dann bei der Ausführung.

Sie suchen nach Alternativen um die Anlagen später weiter zu optimieren.

Sie entwickeln selbstständig und eingebunden in ein kleines Team die nötigen Anlagen und bestimmen die zukünftigen Abläufe der Produktion.

Gemeinsam mit Ihrem Kollegen und dem Geschäftsführer gestalten Sie die entscheidenden technischen Unternehmensschritte.

Sie lösen die kleinen und größeren diversen Aufgaben, die in einem neuen Werk anfallen.

Ihre Voraussetzungen:

Sie sind ein erfahrener und begeisterungsfähiger Techniker, im Idealfall mit Industrieofenerfahrung. Es freut Sie, neue Technologien zu entwickeln.

Sie sind im Umgang mit Autodesk Inventor (o.ä. 3D-CAD System) erfahren.

Sie können Projekte von A bis Z durchziehen und bauen gerne Neues auf.

Sie sind gewohnt lösungsorientiert zu denken und zu handeln.

Unser Angebot:

Es gibt die seltene Chance einer tollen und vielfältigen Aufgabe mit Entwicklungspotential.

Sie arbeiten in einem kleinen, noch immer jungen Team mit sehr kurzen Entscheidungswegen und möchten entscheidende technologische Schritte mitgestalten?

Sie können selbstständig arbeiten und Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen unmittelbar einbringen.

Für diese interessante und spannende Aufgabe ist ein Jahresgehalt gemäß Kollektivvertrag von zumindest 42.000 EUR vorgesehen. Die Bereitschaft zur Überzahlung in Abhängigkeit von Erfahrung und Qualifikation ist gegeben.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto per Mail an bewerbung@mincell.com oder schriftlich an: MinCell GmbH & Co KG, Rathausstraße 8, 3375 Krummnußbaum