Esterhazy agiert als einer der wichtigen Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region. Die Unternehmensgruppe steht heute für moderne Forst- und Landwirtschaft sowie für breite Naturschutzaufgaben. Immobilienverwaltung und -entwicklung im ländlichen Raum sind ein wichtiger Geschäftsbereich, der auch die Pflege und Aufwertung der bedeutenden historischen Denkmäler wie das Schloss Esterházy in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder den Steinbruch St. Margarethen umfasst. Anfang 2019 nahm Esterhazy den großzügigen Bade- und Freizeitbereich beim Seebad Breitenbrunn in seine Verwaltung zurück und hat sofort nach Rücknahme erste Umgestaltungsmaßnahmen durchgeführt. In den kommenden Jahren soll die komplette Anlage neugestaltet werden. Zur Verstärkung des Teams im Seebad Breitenbrunn besetzen wir die Funktion

Technische Leitung Seebad Breitenbrunn (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Technische Betreuung der Anlage

Veranlassung, Verwaltung und Beaufsichtigung von Reparaturen

Betreuung und Abwicklung von Baustellen (Kanalsanierung, Straßen- und Leitungsbau)

Selbstständige Betreuung der Mieter/innen

Aktive Unterstützung der Immobilienabteilung bei der Umsetzung von qualitätssteigernden Maßnahmen im Seebad

Führung des Instandhaltungsteams

Erstellung von Dienstplänen und Diensteinteilung

Unsere Anforderungen:

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, etc.) oder entsprechende Berufserfahrung

Gute Kommunikationsfähigkeiten sowie professionelles Auftreten

Ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung

Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise

Bereitschaft zur Leistung von Wochenenddiensten

Sind Sie eine engagierte und eigenverantwortliche Persönlichkeit? Dann bieten wir für diese interessante Tätigkeit in einem vielseitigen Unternehmen, ein Jahresbruttogehalt ab EUR 35.000,- auf Basis Vollzeit mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Mag. Monika Neeb unter esterhazy.at/job304375. Tel.: +43 268263004 DW 132.