Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Zur Verstärkung unseres Projektentwicklungsteams an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) suchen wir folgende Position:

Technischer Planer (m/w/d)

Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Ihre Aufgaben:

technische Planung von Photovoltaik- und Windenergie-Projekten

Planung von Kabelwegen und Kabelquerschnitten

Erstellung von Plänen

Klärung behördlicher Anforderungen in den einzelnen Fachbereichen (E-Recht, Naturschutz, Landschaftsbild, etc.) und Berücksichtigung in der Planung

Key User im Bereich GIS Systeme

systemtechnische Unterstützung des Akquiseprozesses (Datenpflege, Implementierung und Weiterentwicklung)

Schnittstelle zu Planungsbüros

Ihr Profil:

erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, Universität oä.) oder abgeschlossene Ausbildung zum technischen (Bau-) Zeichner

einschlägige Berufserfahrung als technischer Zeichner von Vorteil, idealerweise in der PV- Planung

Erfahrungen in der Erstellung von Bauausführungsplanungen wünschenswert

fundierte Kenntnisse in AutoCAD und GIS-Systemen

technisches Know-how und Interesse an erneuerbaren Energien

verhandlungssichere Deutsch- sowie gute Englisch-Kenntnisse

hohe IT-Affinität

strukturiertes und eigenständiges Arbeiten

Verlässlichkeit und Termintreue

Was wir bieten:

verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit

modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.500,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@wksimonsfeld.at

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at