Vor über 65 Jahren brachte man den Stein ins Rollen. Heute machen bereits über 450 Menschen mit ihrem Engagement, ihrer Freude und ihrer Leistung Zöchling zu dem, was es ist. Eine Familie, welche mit unzähligen Baumaschine und Fahrzeugen einiges in Bewegung setzt. Eine Familie, die ihre Werte nicht einfach deponiert, sondern als Vorreiter in der Wiederverwertung die Umwelt atmen lässt. Viele Unternehmen, eine Tradition, eine Familie.

Wir freuen uns auf Sie als neues Familienmitglied an unseren Standorten im Norden von Wien

Ihr Engagement

Begeisterung für umweltschonende Behandlung von Abfällen und Rückgewinnung von Rohstoffen

Mitarbeit in der Betriebsleitung von Recyclinganlagen & Deponien

Eingangs- und Qualitätskontrolle, Logistikmanagement

Unsere Erwartung

Ausbildung: HTL / FH Chemie, Umwelttechnik oder Ähnliches

Berufserfahrung im Bereich der Abfallwirtschaft (aber nicht Voraussetzung)

Teamgeist & Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung

Führerschein B & IT-Anwenderkenntnisse (MS Office)

Unser Angebot