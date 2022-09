Ausgebildeter Elektrotechniker (m/w/d)

Vollzeit für den Standort Waidhofen/Th.

Selbstständige Abwicklung von Baustellen, Errichten, Instandhalten und Warten von Elektroinstallationen und Systemen, sowie von elektrischen Anlagen, Geräten und Maschinen.

Die Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag Eisen- und Metallverarbeitenden Gewerbe. Mindestens LG3 €2.372,19,- + Montagezulage gültig ab 01.01.2022 und wird je nach Qualifikation und Erfahrung eingestuft.

Monteure für Photovoltaikanlagen (m/w/d)

Vollzeit für den Standort Waidhofen/Th.

Montage von Photovoltaikanlagen bei Privat- und Gewerbekunden im Waldviertel in Abstimmung mit unseren Technikern und Vorarbeitern.

Die Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag Eisen- und Metallverarbeitenden Gewerbe. Mindestens LG3 €2.372,19,- + Montagezulage gültig ab 01.01.2022 und wird je nach Qualifikation und Erfahrung eingestuft.

Kommunikationselektroniker

Vollzeit für den Standort Waidhofen/Th.

Für die Bereiche: Telefonanlagen, Alarmanlagen und Reparatur von Kaffeemaschinen sowie Service und Reparatur von Unterhaltungselektronik.

Die Entlohnung richtet sich nach dem Kollektivvertrag Eisen- und Metallverarbeitenden Gewerbe. Mindestens LG3 €2.372,19,- + Montagezulage gültig ab 01.01.2022 und wird je nach Qualifikation und Erfahrung eingestuft.

