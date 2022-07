Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Melk suchen wir ab sofort eine/n

Badewart (m/w/d)

Was du tun wirst:

Bedienung und Wartung der technischen Anlage

Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Freibadanlage

Was du mitbringst:

Führerschein B zum Erreichen des Dienstortes

gute Deutschkenntnisse

körperliche Fitness

genaue und selbstständige Arbeitsweise

Was du davon hast:

Du erhältst deinen Lohn von 11,17€ brutto/Stunde pünktlich.

Saisonstelle: ab sofort bis Ende August

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 12274. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Stadler

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

anja.stadler@maschinenring.at