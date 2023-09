Wir suchen zum nächst Möglichen Zeit Punkt:

Koch/Köchin (m/w/d)

Küchenhilfe/Küchenhelfer (m/w/d)

Spülkraft (m/w/d)

Buffetkassier (m/w/d)

20-40 Stunden an 5 Tagen in der Woche, in der Zeit von Mo-Fr zwischen 07:00 – 15:00 Uhr (nach Vereinbarung)

Wir, die Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft m.b.H. (100% im Bundeseigentum zum BMBWF gehörig), sind der gastronomische Dienstleister an Universitäten, Fachhochschulen, Schulzentren sowie auch in Betriebsrestaurants. Unsere über 300 ausgebildeten und motivierten Mitarbeiter:innen stellen sich täglich in 60 Betrieben in sieben Bundesländern den spannenden und herausfordernden Aufgaben, die unsere Gäste (überwiegend Studierende) an uns stellen.

Im Fokus steht die frische Verarbeitung von regionalen, saisonalen Zutaten, um höchste Qualität zum Gast zu bringen. Diverse Zertifizierungen (Österr. Umweltzeichen, Austria Bio Garantie, MSC/ASC usw.) im Bereich der Nachhaltigkeit bzw. der österreichische Aktionsplan für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung (naBe), dem wir unterliegen, haben uns in der Bildungsgastronomie bzw. Gemeinschaftsverpflegung zu einem führenden und am Puls der Zeit agierenden Anbieter gemacht.

IHRE AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN

Sie bringen umfangreiches Wissen und Fähigkeiten in jeweiligen.

Unterstützung der Küchenabteilung bei den täglichen Aufgaben in Ihrer jeweiligen Position.

Mitverantwortung mit dem sorgsamen Umgang von Ressourcen.

Gemeinsam mit dem Küchenteam besprechen Sie täglich Ihre Aufgaben.

Effizienz der Dienstleistungs- und Produktionsprozesse sicher sowie die Einhaltung unserer Ziele und Vorgaben bzgl. Präsentation, Qualität, Hygiene und Sicherheit.

Als Buffetkassier (m/w/d) Vorbereitung und Produktion von Snacks, Salaten, kalten Speisen und warmen Beilagen sowie Verkaufen der angeboteten Waren

IHRE BENEFITS

Während der Einarbeitungsphase werden Sie tatkräftig von Kollegen unterstützt, damit Sie sich gleich von Anfang an im Team wohlfühlen.

Geregelte Arbeitszeiten und somit mehr Zeit für Ihre Familie und Freunde, von Montag bis Freitag im Tagdienst, keine Dienste an Feiertagen oder Wochenenden – Work-Life-Balance ist für uns ein wichtiger Punkt!

Kostenfreie Verpflegung im Dienst und 50 % Rabatt auf jede weitere Ware aus dem reichhaltigen Mensa-Angebot zum Mitnehmen, als tolles Special für alle ÖMBG-Mitarbeiter:innen, die sich z. B. zu Hause das Kochen ersparen und ein feines Menü zum günstigen Preis mit nach Hause nehmen wollen.

Spannende und langfristige Position in einem erfolgreichen österreichischen Unternehmen.

Positionsspezifische Aus- und Weiterbildungen, damit wir langfristig gemeinsam wachsen können.

Bio und Nachhaltigkeit: Wir als Betrieb möchten einen positiven Beitrag für die Welt und unsere nächsten Generationen leisten, deshalb ist die Nachhaltigkeit in unseren Betrieben sehr groß geschrieben. Mehr Informationen finden Sie auf unsere Homepage www.mensen.at

UNSERE ANFORDERUNGEN Sie haben bereits Erfahrungen in dem Arbeitsbereich gesammelt oder Sie sind Quereinsteiger:in.

Besitzen eine selbstständige und organisierte Arbeitsweise.

Arbeiten gern in einem Team, zusammen mit Ihren Kolleg:innen.

Einhaltung der Hygiene- und Qualitätsrichtlinien.

Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Eigenverantwortung.

Gültige Arbeitspapiere und Deutschkenntnisse auf B2 Niveau.