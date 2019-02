Das Gästehaus Zum Oberjäger wurde im Frühjahr 2018 eröffnet und bietet in vier Zimmern und zwei Suiten seinen Gästen inmitten einer Landschaft, die von Wein, Kultur und Abwechslung geprägt ist, einen erholsamen und entspannenden Aufenthalt. Im Mittelpunkt des Gästehauses steht der geräumige Kochsalon: Dort wird am großen Gemeinschaftstisch das Frühstück oder die Möglichkeit zum Selbst-kochen angeboten. Die Renaissanceanlage Lackenbach verfügt über ein Museum samt Cafeteria, Veranstaltungsräumlichkeiten sowie den weitläufigen Schlosspark. Zur Unterstützung unseres Teams direkt im Schlosskomplex in Lackenbach suchen wir eine/n engagierte/n Kollegen/in für die

Gästebetreuung

Gästehaus Zum Oberjäger und Schloss Lackenbach - ab Teilzeit 25h/Woche

Ihr Aufgabengebiet:

persönliche Kundenbetreuung als erste Ansprechperson vor Ort

Schwerpunkt ist der Servicebetrieb in der Cafeteria im Schloss Lackenbach

Abwicklung der Zimmerreservierung für das Gästehaus Zum Oberjäger

Betreuung der Gäste im Gästehaus Zum Oberjäger vom Check In bis zum Check Out

Vorbereitung und aktive Abwicklung des Frühstücksservice im Gästehaus Zum Oberjäger

Unterstützung des Museumsteams im Schloss Lackenbach

Event- und Hochzeitsvorbereitung sowie Betreuung

Unsere Anforderungen:

mindestens 3-jährige Berufserfahrung in der Gastronomie, im Tourismus oder in der Hotellerie

zeitliche Flexibilität und Bereitschaft zu Wochenend- und Feiertagsdiensten

gute MS-Office Anwenderkenntnisse werden vorausgesetzt, Kenntnisse in Buchungssystemen von Vorteil

sehr gute Deutschkenntnisse, fundierte Englischkenntnisse, Ungarischkenntnisse von Vorteil

hohe Serviceorientierung, Selbständigkeit und Eigeninitiative gepaart mit Organisationstalent, Belastbarkeit, Stressresistenz sowie Teamfähigkeit

Führerschein B und eigener PKW für die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes zu den vereinbarten Zeiten erforderlich

Für diese abwechslungsreiche Tätigkeit, zunächst befristet für die Saison 2019, bieten wir Ihnen ein Monats-Bruttogehalt lt. KV für Angestellte im Hotel- und Gastgewerbe ab Brutto EUR 1.500,- auf Vollzeitbasis abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Frau Mag. Monika Neeb per Email an jobs@esterhazy.at. Tel.: +43 2682 630 04 DW 132