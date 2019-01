Ausschreibung: Gastronomie im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich Einladung zu einem gastronomischen Wettbewerb zur Verpflegung von BesucherInnen, Nächtigungsgästen und MitarbeiterInnen am Campus der SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH in St. Pölten.

Sämtliche BesucherInnen, Nächtigungsgäste und MitarbeiterInnen, sollen im SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich qualitativ hochwertig und leistbar kulinarisch versorgt werden. Zur Ausschreibung gelangt der im Haupthaus gelegene Restaurantbereich samt Sportsbar, vollständiger Produktions-küche sowie Freiflächen.

Die gesamte Gastronomie steht nicht nur den SportlerInnen zur Verfügung, sondern soll auch der übrigen Öffentlichkeit angeboten werden.

Details zur Ausschreibung finden Sie auf www.sportzentrum-noe.at. Angebote müssen bis spätestens 25.01.2019 eingelangt sein.

Die Interessenbekundungen sind schriftlich an die SPORTZENTRUM Niederösterreich GmbH, 3100 St.Pölten, Dr. Adolf Schärf-Str. 25, oder elektronisch an bewerbung@sportzentrum-noe.at zu richten. Eine Einsichtnahme in die planerische Gestaltung des Gastronomiebereiches etc. wird nach fristgerechter Einreichung der Bewerbung durch das SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich übermittelt.