Zur Verstärkung unseres Teams in 3571 Gars am Kamp suchen wir ab sofort

5 Tage-Woche, Arbeitszeiten: Montag-Sonntag, Vollzeit (40 Stunden/Woche)!

Wir bieten Ihnen einen langfristigen Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen, mit geregelten Arbeitszeiten und spannenden Aufgaben. Werden Sie Teil eines lebendigen Unternehmens mit Perspektiven!

Ihre Aufgaben

Vor- und Zubereitung der Speisen

Mithilfe bei der Speiseplangestaltung

Ausgabe der Speisen während der Mittagszeit

Einhaltung der Qualitätsstandards und HACCP-Richtlinien

Ihr Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung als Koch_Köchin sowie erste Berufserfahrung (Großküche von Vorteil)

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Freundliches Auftreten und gepflegtes Erscheinungsbild

Hohes Ausmaß an sozialer Kompetenz und Diskretion

Eurest bietet Ihnen

Rahmenarbeitszeiten: 07.00 - 15.30 Uhr von Montag-Sonntag, 5-Tage-Woche

Internationaler Großkonzern als Fundament mit vielen Möglichkeiten

Krisensicherer und langfristiger Arbeitsplatz

Arbeitsatmosphäre geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Teamgeist

Individuelle Weiterbildungs- & Weiterentwicklungsmöglichkeiten

- Arbeitssicherheits-, Hygiene und Qualitätsmanagementschulungen

- Führungskräftetrainings

- Arbeitsrechtsseminare, Zusatzverkaufsschulungen uvm.

- Angebot an diversen Inhouseschulungen

WEITERE BENEFITS:

as Mindestentgelt für diese Stelle beträgt monatlich brutto € 2.000,- für 40 Stunden/Woche . Eine Überzahlung ist je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich! Sie sind an der Mitarbeit in einem dynamischen und motivierten Team interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung (Lebenslauf ist ausreichend)! Gerne auch mobil über das Smartphone oder das Tablet. Wir freuen uns über Bewerbungen von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. / We look forward to receiving applications from Ukrainian refugees. / Mi duzhe radi zajavkam na robotu vid bizhenciv z Ukraini.

Nach Erhalt Ihrer Bewerbung, senden wir Ihnen eine automatisch generierte Eingangsbestätigung zu. Dies ist der Hinweis für Sie, dass die Bewerbung erfolgreich bei uns eingelangt ist. Unser Ziel ist es, Ihre Bewerbung binnen maximal 10 Werktagen zu bearbeiten. Sie bekommen jedenfalls eine separate Rückmeldung über das Ergebnis.

In Österreich freuen sich mehr als 85 Firmen, Institutionen, Seniorenheime, Krankenhäuser, Schulen und exklusive Veranstalter auf unsere köstlichen Menüs, Zwischenmahlzeiten, Snacks und Buffets. In den vergangenen Jahren sind wir durch die Erweiterung unseres Dienstleistungsspektrums um Facility Management zu einem der führenden Anbieter im Bereich Support Services gewachsen.

„Think global, act local“ – als Tochtergesellschaft des weltweit größten Gastronomie- und FM-Anbieters – Compass Group PLC – kombinieren wir die umfassende Kompetenz am österreichischen Markt mit internationalem Know-how und der Kreativität von rund 550.000 Mitarbeiter_innen in 50 Ländern dieser Erde.

Wir sind ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert.