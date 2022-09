Unser Gut Landsthal liegt mit seiner Bio-Landwirtschaft, der Greisslerei und dem „Wiazhaus“ auf 420m Seehöhe bei Hainfeld im Bezirk Lilienfeld, einem der waldreichsten Bezirke Österreichs. Das Gut besteht seit 2004 als Bio-Landwirtschaft und wurde mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail vom baufälligen Wirtschafts- sowie Wohngebäude in einen zeitgemäßen Betrieb aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Im "Wiazhaus" bietet es seinen Gästen Qualität auf höchstem Niveau.

Für dieses bestmögliche Service für unsere Gäste und Kunden freuen wir uns auf Sie als

Koch, Servicemitarbeiter, Haustechnik oder Reinigungskraft

denn Sie arbeiten gerne mit biologisch hochwertigsten Produkten aus eigener Bio-Landwirtschaft und für das Wohl unserer Gäste. Unseren Qualitätsanspruch bewältigen Sie auch in stressigen Situationen.

Freundlichkeit & Flexibilität stehen mit einem Augenzwinkern für Sie in jeder Situation an erster Stelle - Loyalität & ehrliches Engagement gegenüber Kollegen & Kunden haben für Sie Vorrang

Unser Angebot

Sie arbeiten an einem der schönsten Plätze in Niederösterreich

langfristiges Arbeitsverhältnis im traditionellen Familienunternehmen

Natürlich bieten wir gerne eine, abhängig von Qualifikation & Erfahrung, entsprechende Entlohnung (ab netto EUR 1.600,- / Monat), welche wir gerne im persönlichen Gespräch jobspezifisch abstimmen.

Für Sie als Mitarbeiter-Paar steht eine Dienstwohnung bereit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an johann@zoechling.at oder telefonisch (+43 664) 607 911 70