WIR SUCHEN FÜR DAS CITYHOTEL D&C!

Operativer Küchenverantwortlicher/Küchenchef

Chef de Partie/Küchenfachkraft/Jungkoch

Um unsere zahlreichen Gäste bei Seminaren, Feiern und Veranstaltungen sowie im A la Carte-Restaurant nicht nur zu betreuen, sondern immer wieder aufs neue zu begeistern, brauchen wir genau solche, begeisterten MitarbeiterInnen und suchen daher Verstärkung ab Oktober 2019.

Als Küchenverantwortlicher führen Sie Ihr kleines aber schlagkräftiges Team mit großer Eigenverantwortung durch Vorbildwirkung, Hands on-Management und aktive operative Einbindung.

Dabei decken Sie die komplette gastronomische Bandbreite vom Frühstücksbuffet für Hausgäste, über Seminarverpflegung, Snacks, Mehlspeisen und Eisangebot sowie das A la Carte-Restaurant bis zu Feiern & Veranstaltungen mit maximal 350 Personen ab. Für tägliche Abwechslung und spannende Herausforderungen ist also gesorgt.

Ein sicherer Vollzeit- und Ganzjahres-Arbeitsplatz, nette Kollegen, Arbeiten im Team, hohe Qualitätsstandards und beste Dienstleistung sind Ihnen wichtig? Dann sind Sie bei uns richtig!

Entlohnung Küchenchef: € 3.500,00 brutto mit Bereitschaft zur Überzahlung nach Qualifikation.

Entlohnung Chef de Partie € 2.000,00 brutto mit Bereitschaft zur Überzahlung nach Qualifikation.

Wir wenden uns für alle Positionen an Damen und Herren Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte per Email an:

walter.jahn@cityhotel-dc.at