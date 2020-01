Kolping Campus Krems GmbH

sucht mit Beginn März 2020 eine/n

Rezeptionist/in mit Cafeteria Dienst

(40h/WO, inkl. Wochenenddienste)

Sie haben eine abgeschlossene hotelspezifische bzw. touristische Ausbildung (Maturaniveau) mit Rezeptionserfahrung, sind verantwortungsbewusst, motiviert, und haben Freude am Umgang mit Menschen?

Wenn Sie weiters über sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse sowie EDV-Grundkenntnisse verfügen, dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung an: kohlberg.krems@kolping.at

oder an: Kolping Campus Krems GmbH, Alauntalstraße 95+97, 3500 Krems.

Nähere Informationen: www.kolpingkrems.at