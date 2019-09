DO & CO The Gourmet Entertainment Company – Gastgeber aus Leidenschaft

Kulinarische Höhenflüge über den Wolken, auf dem Rasen und in der Stadt: Mit unseren drei Geschäftsbereichen Airline Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel bereiten wir unseren Gästen Gourmet-Erlebnisse für alle Sinne. Besondere Momente brauchen besondere Menschen. Menschen, die mit Leidenschaft über den Tellerrand hinausschauen und ihr eigenes Potenzial weiterentwickeln möchten. Bei DO & CO entfalten Sie sich und Ihre Karriere in einem globalen Team aus 10.000 Persönlichkeiten an 31 Standorten in 11 Ländern auf drei Kontinenten. Erschaffen Sie unvergessliche Erlebnisse – und erleben Sie selbst Unvergessliches.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Airport Lounges am Flughafen Wien einen

Service Mitarbeiter HON Circle Lounge (m/w/x)

(VZ/TZ)

Ihre Aufgaben:

Betreuung & Beratung unserer internationalen Gäste in den exklusiven HON Circle Lounges

Direktes Service von Speisen und Getränken am Gast

Betreuung des Buffets

Zubereitung von Kaffee- und Teespezialitäten

Unterstützung der KollegInnen in den anderen Lounges

Umsetzung & Einhaltung der Hygiene- und Qualitätsrichtlinien

Ihr Profil:

Abgeschlossene gastronomische Ausbildung oder entsprechende praktische Erfahrung

Gastgeber aus Leidenschaft mit hohem Qualitätsanspruch

Sicheres Auftreten und Freude am Gästekontakt sowie ausgezeichnete Umgangsformen

Perfekte Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

Wir bieten

DO & CO Airport Benefits: kostenlose Verpflegung, Teamevents, ermäßigte Einkaufmöglichkeiten,

Airport Shuttle Service, Parkmöglichkeit

Nationale sowie internationale Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung

Möglichkeit der Teilnahme an nationalen und internationalen Events

Dynamisches und kollegiales Team

Attraktive Vergütung: Bruttomonatslohn von € 1.650.- für 40 h/W.-. nach entsprechender Einarbeitung und Feedbackgespräch erneute Erhöhung auf € 1.800,- brutto möglich.

Sie freuen sich auf eine neue, spannende berufliche Herausforderung in einem erfolgreichen, stark wachsenden und internationalen Konzern? Werden Sie Teil unseres dynamischen Teams!

Werden Sie Teil der DO & CO Airport Hospitality GmbH, Stephansplatz 12, 1010 Wien und unterstützen das Team am Wiener Flughafen. Bewerben Sie sich bitte online mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und aktuellem Foto.

Kontakt Human Resources

DO & CO Aktiengesellschaft

Anna Kastner | +43 664 80 777 1063