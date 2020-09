Das sind wir:

EatHappy. Vor 4 Jahren war es unsere Idee, frisches Sushi in den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel zu bringen. Aus dieser Idee wurde eine Erfolgsgeschichte mit derzeit über 30 Shops und über 300 Shoptruhen in Österreich und einem anhaltenden Wachstum von jährlich über 150 neuen Shops europaweit. Gestartet sind wir 2013 in Deutschland wo wir mittlerweile mit über 550 Standorten vertreten sind. Neben Deutschland und Österreich findet ihr uns auch in Italien, Luxemburg, Rumänien und bald auch in Dänemark. Dabei ist es unser Ziel, Sushi und unser Konzept in die Welt zu tragen und unsere Kunden täglich aufs Neue zu begeistern.

Dafür brennen wir:

Sushi. Das beste und frischeste Sushi, ergänzt durch asiatische Snacks, dass Du im Supermarkt kaufen kannst. Unsere Sushi-Köche bereiten es täglich, von Hand im Supermarkt und in unseren Produktionsstätten zu. Wir lieben die asiatische Küche und arbeiten kontinuierlich an neuen Ideen und Konzepten für den europäischen Markt.

So sind wir:

(Erfolgs-)Hungrig. Motiviert. Neugierig. Unterschiedlich. Ehrlich. Dynamisch. Wir freuen uns über Verstärkung von Dir, da Du, genau wie wir, begeistert bist von unserer Marke und den Mut und die Motivation hast, alle mit Deiner Begeisterung und Deinem Tatendrang anzustecken. Bei uns wird es nie langweilig, denn Du bist von Anfang an mittendrin und betreust Deine eigenen Aufgabenbereiche. In Deinem Kopf sind sicher auch viele Ideen, wir wünschen uns, dass du diese bei uns einbringst und damit Deinen Fußabdruck bei uns hinterlässt.

Das klingt nach einem Umfeld, in dem Du gerne arbeiten möchtest?

Wir suchen eine/n

Sous Chef/in

für unsere Produktion in 3071 Böheimkirchen

Das könnte Dein nächstes Aufgabengebiet sein:

Verantwortung für die Produktion von der Beschaffung der Rohware bis zum fertig verpackten Produkt im Bereich kalte & warme Küche sowie Desserts mit internationalem Einfluss

Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und laufende Optimierung der Arbeitsabläufe, Einbringung von Ideen

Überwachung der Produkt- und Prozessqualität

Fachliche und disziplinarische Führung der Produktionsmitarbeiter

Das suchen wir:

Abgeschlossene Lehre als Koch sowie Erfahrung (Chef de Partie / Sous Chef bzw. vergleichbares)

Erfahrung als Führungskraft (Schulung, Dienstplan, Urlaubsplanung,.)

Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und strukturierte, sowie eigenständige Arbeitsweise

Lösungsorientierte Persönlichkeit mit hands-on Mentalität

Das möchten wir Dir bieten:

Bevor Du Deine Aufgaben selbständig übernimmst bekommst Du eine detaillierte Einschulung

Arbeiten mit Natürlichen und Hochwertigen Rohstoffen für die Produktion unserer Speisen

Geregelte Arbeitszeiten

Kurze Entscheidungswege, flache Strukturen und ein kollegiales und kreatives Umfeld, in dem Deine Meinung zählt

Denkst Du wie wir?

Wenn Du Lust bekommen hast, bei EatHappy einzusteigen, dann freuen wir uns auf Deinen Lebenslauf. Bitte gib bei Deiner Bewerbung auch Deinen frühestmöglichen Arbeitsbeginn und Deine Gehaltswünsche an.

Die Entlohnung erfolgt gemäß dem Kollektivvertrag Gastronomie für Angestellte Bundesland Niederösterreich und beträgt monatlich € 2.400,00 brutto auf Basis einer All-in Vereinbarung. Je nach Erfahrung und Qualifikation ist eine Bereitschaft zur weiteren Überzahlung gegeben.

Ein PKW ist für die Erreichung des Arbeitsortes notwendig.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per mail mit Angabe des Gehaltswunsches und frühestem Eintrittsdatum an: bewerbung.at@eathappy.com

EatHappy To Go Österreich GmbH – z. Hd. Hr. Benjamin Bacher

Florido Tower, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien