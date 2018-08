Touristik – Reisebürofachkraft

Schwerpunkt Bustourismus (m/w), Vollzeit, Dienstort Stockerau

Für unseren Standort in Stockerau suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die gerne in einem auf-strebenden

Unternehmen mitarbeiten möchte. Das eigentümergeführte Familienunternehmen Mitterbauer Logistik GmbH mit Standorten in Ybbs, St. Pölten und Stockerau bietet Newcomern mit fundierter touristischer Ausbildung, wie auch Wiedereinsteigern ein überaus interessantes Aufgabenspektrum mit Zukunftsperspektive.

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit Touristikschwerpunkt

Reisebüroerfahrung von Vorteil – gerne auch Wiedereinsteiger

Routinierter Umgang mit dem PC, CETS-Kenntnisse von Vorteil

Gute Geografie-, Deutsch- u. Englisch-Kenntnisse

Kommunikative Persönlichkeit mit Freude an Beratung und Verkauf

Hohe Serviceorientierung, Teamgeist, Genauigkeit und Flexibilität

freundliches, gepflegtes & sicheres Auftreten

Ihre Aufgaben:

Kompetente Bedarfserhebung, Kundenberatung und Verkauf von touristischen Angeboten

Auftragsabwicklung von der Angebotserstellung und Buchung bis zur Rechnungslegung

Professionelle Kundenbetreuung

Administrative Bürotätigkeiten

Unser Angebot:

Arbeitswoche Mo-Fr

umfangreiche Einschulung am Standort St. Pölten

Mindestgehalt lt. KV € 1.685 brutto (38,5) Überbezahlung nach Berufserfahrung möglich

Werden Sie Teil unseres Teams!

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf mit aktuellem Foto und Zeugnissen

z.H. Herrn Franz Mitterbauer office@pfleger-reisen.at,

Porschestraße 31, 3100 St. Pölten.