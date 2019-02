Die „Embers Call Center & Marketing GmbH“ in der Schwarzottstraße in Neunkirchen schafft mit dem Trend „work@home“ ganz neue Möglichkeiten in der Arbeitswelt – und definiert somit Arbeit völlig neu.

So erfahren die Agenten von „Embers“ viele Vorteile:

Flexible Arbeitszeiten durch freie Zeiteinteilung

Ersparnis von Arbeitswegen

Ausgewogene Work-Life-Balance

Beitrag zum Umweltschutz

Positiver Nutzen hinsichtlich der Zufriedenheit der Kunden

Virtuelles Call Center: Die Agenten arbeiten von zu Hause aus in einem Secure Desktop, der aktuellen Datenschutzrichtlinien entspricht.

Attraktive Jobmöglichkeiten unter www.embers.at/karriere