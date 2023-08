„Meine vielen Väter“, heißt das aktuelle Buch, in dem Hamed Abboud von seiner Familie erzählt. Ein Stück „neue Heimat“ hat Abboud nach seiner Flucht aus Syrien 2012 auch im Burgenland gefunden. Und so hat seine literarische Reise bereits Tradition: Zum vierten Mal machte sich der Autor diesen Sommer vom Norden in den Süden auf, mit Fahrrad, Rucksack und jeder Menge Wörtern.

Jeden Tag dutzende Kilometer, jeden Abend eine Lesung – so lautet das einfache Motto; dieses Mal unterstützt das burgenländische Verlagshaus „edition lex liszt 12“ mit seinen Autorinnen und Autoren das Programm, und dazu gibt’s immer auch heimische Musik.

Zum Auftakt im FreuRaum in Eisenstadt nahm Sanja Abramović neben Hamed Abboud Platz, Autorenkollege Gernot Schönfeldinger griff einmal mehr zu seinem elektrischen Kontrabass.

Vollbild FB DIe erste Veranstaltung fand im FreuRaum in Eisenstadt statt. In Eisenstadt wurde Hamed Abboud (r.) von Gernot Schönfeldinger und Sanja Abramović unterstützt. 1 /4 Foto: Privat, Hamed Abboud Foto: Diözese Eisenstadt Foto: Diözese Eisenstadt Foto: Privat, Hamed Abboud Anzeige Literatur-Reise Mit dem Rad und neuen Texten vom Norden in den Süden . Von Eisenstadt bis nach Oberschützen ist Hamed Abboud auch diesen Sommer wieder unterwegs: Drei Stationen hat er bereits geschafft und dort gemeinsam mit burgenländischen Autorinnen und Autoren gelesen. Von der Reise konnte ihn auch schlechtes Wetter nicht abhalten.

Im Garten des Walbersdorfer Gasthauses Schwentenwein gab Thomas Hofer ein Heimspiel mit Texten aus dem neuen Buch „Shit, Oida!“ und der Verlagsreihe „Junge Literatur Burgenland“. Schilfgürtel machten Freude mit Dialekt-Rock.

Vollbild FB Im Garten des Walbersdorfer Gasthauses Schwentenwein waren Autor Thomas Hofer und die Band Schilfgürtel dabei. 1 /6 Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Foto: Wolfgang Millendorfer Anzeige Literatur-Reise Mit dem Rad und neuen Texten vom Norden in den Süden . Von Eisenstadt bis nach Oberschützen ist Hamed Abboud auch diesen Sommer wieder unterwegs: Drei Stationen hat er bereits geschafft und dort gemeinsam mit burgenländischen Autorinnen und Autoren gelesen. Von der Reise konnte ihn auch schlechtes Wetter nicht abhalten.

In Oberpullendorf wartete schon Autorin Jutta Treiber und unterstützte den Abend literarisch. Zur Lesung im Familien-Kino gab’s auch Musik von Bassam Halaka. Die heurige Sommer-Reise endet für Hamed Abboud heute, Sonntag, am einstigen Ort seiner Ankunft, der ihm sofort ans Herz gewachsen war: Oberschützen.

Im Haus der Volkskultur liest der Autor zusammen mit Rudolf Hochwarter, zu hören gibt es zudem Texte von Kemal Mahmutefendić und Musik von Bassam Halaka. Der Eintritt ist frei; Beginn um 17 Uhr.

Infos zu den Mitwirkenden auf www.lexliszt12.at & www.hamedabboud.at