Die neue Spielsaison 2019/2020 in den Kulturzentren .

Im Herbst startet in den Kulturzentren des Landes Burgenland die neue Theatersaison mit einem erneut vielfältigen Programm für Erwachsene und Kinder. Die neue Saison bringt insgesamt 28 Theater-Produktionen an 90 Spielterminen und viele Stars der österreichischen und internationalen Bühnenwelt ins Burgenland. In gewohnter Weise wird ein thematischer Bogen rund um rasante Komödien, klassisches Sprechtheater und Musik- bzw. Tanztheater gespannt. Kunterbunte Stücke und märchenhafte Musicals lassen auch das jüngste Publikum in die spannende Welt des Theaters eintauchen.