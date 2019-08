In der neuen Spielzeit werden dem Publikum im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt zahlreiche hörenswerte Darbietungen – etwa von Conchita Wurst, den Wiener Sängerknaben oder Mnozil Brass – präsentiert. Ein exzellentes Zusammenspiel der Genres Musik und Literatur bieten die österreichischen Salonisten mit Philipp Hochmair oder die oö. Concert-Schrammeln mit Karl Markovics. Auch am Standort Raiding wartet ein exquisites Programm – u.a. mit Willi Resetarits & Stubnblues oder dem durch und durch burgenländischen Ensemble die Buchgrabler. Akustische Leckerbissen stehen auch in Oberschützen bereit – unter anderem treten die Seer oder die aufstrebende Band Nordwand auf.

Die Konzertsaison 2019/2020 im Detail

Ab Herbst starten die Kulturzentren des Landes Burgenland in die neue Konzertsaison. Neben den beiden Eckpfeilern »Lust auf Theater« und »Best of Cabaret« stellt die Reihe »Top of Music« die dritte tragende Säule in der programmatischen Ausrichtung der Kulturzentren dar. Die Kulturzentren des Landes Burgenland präsentieren in der Saison 2019/2020 ausdrucksstarke KünstlerInnen und Ensembles, die an 19 Abenden qualitätsvolle Unterhaltung und größtmögliche Programmvielfalt in unterschiedlichen Musikgattungen bieten werden.

Die Konzertreihe zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus: Das Musik- und Konzertprogramm steht auch in der kommenden Saison für Hörgenuss und Unterhaltung und hält für jeden Geschmack etwas bereit. An den Standorten in Eisenstadt, Oberschützen und Raiding wartet ein hochwertiges Angebot. Neben hoher künstlerischer Qualität ist es aber auch ein Bestreben, den Burgenländerinnen und Burgenländern als kultureller Nahversorger einzigartige Konzerterlebnisse in ihrem Bundesland ermöglichen zu können – und das zu leistbaren Preisen.

„Die Konzerte in den Kulturzentren des Landes Burgenland in der Saison 2019/2020 versprechen erneut Musikgenuss auf hohem Niveau. Herausragende KünstlerInnen und hochklassige Ensembles werden in der kommenden Konzertsaison mit abwechslungsreichen Konzertprogrammen das kulturelle Geschehen des Burgenlandes von Nord bis Süd bereichern“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

In der nächsten Spielsaison kann ein eindrucksvolles und variationsreiches Konzertprogramm geboten werden: Bedeutende Sangesgrößen wie Willi Resetarits und Stubnblues, Publikumslieblinge wie die Seer, Mnozil Brass oder Monti Beton & Johann K., aber auch im Burgenland beheimatete Musikschaffende wie die Buchgrabler oder das HaydnOrchester Eisenstadt werden für viele spannende Konzerterlebnisse in den Kulturzentren sorgen.

„Die aktuelle Ausgabe der Konzertreihe »Top of Music« fällt wiederum sehr umfangreich aus und beinhaltet eine abwechslungsreiche Mischung, die für junge und junggebliebene Gäste der Kulturzentren viel Hörenswertes bereithält“, so Kultur-Betriebe Burgenland Geschäftsführer Dietmar Posteiner.

Auch die Zusammenlegung der landesnahen Kulturbetriebe macht sich bereits bemerkbar: erstmals gibt es eine Kooperation zwischen den Seefestspielen Mörbisch und den Kulturzentren: am 10. Mai 2020 präsentiert das Mörbisch Festival Orchester ein Best of Operette im KUZ Eisenstadt.