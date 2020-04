In dieser herausfordernden Zeit werden Lebensgewohnheiten überdacht, Vorsätze getroffen und, wenn diese Gefahr vorbei ist, möchten wir achtsamer sein, neue Wege einschlagen. Man möchte entschleunigen, sich weiterentwickeln, plant Urlaube in Österreich zu verbringen, gesünder zu essen, regionale Produkte zu kaufen und heimische Produzenten zu unterstützen. Und nun zu meiner so dringenden Bitte. Nützen wir diese, für die meisten von uns nicht freiwillig ruhigere Zeit doch für eine gute Sache, fangen wir jetzt damit an, unsere Stimme den Stimmlosen zu geben, viel zu lange haben wir schreckliche Bilder der Massentierhaltung und der Tiertransporte ausgeblendet. Bitte unterschreiben sie das Tierschutzvolksbegehren per Handysignatur von zu Hause aus, es ist so einfach und doch so wichtig, damit dieser Horror ein für alle mal beendet werden kann.