Corona, aber auch HIV, Ebola, Nipah, Vogelgrippe, Schweinegrippe – all diese Pandemien entstanden durch den Verzehr von Fleisch und den katastrophalen Zuständen auf Tiermärkten und Mastfabriken. Gar nicht zu sprechen von multiresistenten Keimen, die jedes Jahr zehntausende Leben allein in Europa fordern, dank Antibiotikaeinsatz in diesen Qualanlagen (70-80% der weltweiten Antibiotika landen in der Tierindustrie!)

Es ist ein systematisches Umdenken in der Art und Weise wie wir leben gefragt, wir müssen uns einer pflanzlichen Lebensweise zuwenden. Nicht nur wegen der Pandemien, auch für unsere Umwelt, dem Tierleid, dem Klima und unserer Gesundheit.

Julia M.