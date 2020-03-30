Der gordische Knoten und wie man ihn löst. Gedicht zur Coronakrise.
COVID EINS NEUN „SCHENKT" UNS EIN NEUES LEBEN
DAS MYSTERIÖSE FIEBER LÄHMT DIE ÜBERPRODUKTION
DRÄNGT UNS ZU LÄNGST WILLKOMM'NER REDUKTION
LEHRT UNS VERSTEHEN, ALLES GEH’N ZU LASSEN
WAS WIR NICHT WIRKLICH ZWINGEND BRAUCHEN
UND DAS ZU TUN WOZU WIR WIRKLICH TAUGEN
ES ÖFFNET UNS DIE BISHER FEST VERSCHLOSS'NEN AUGEN
UM AUS DEN TIEFEN DER VERIRRUNG AUFZUTAUCHEN
DAS WAS VERLANGT GEWESEN IST VON UNS DER KREATUR
WAS UNS SO HEILIG SCHIEN
MAN MERKT ES SCHON
NATUR
DIE BISHER VON UNS ALLEN SCHWERST BEDRÄNGTE
SEITDEM DIE SCHLOTE NICHT MEHR RAUCHEN
ATMET SIE SICHTBAR AUF
UND HILFT UNS ALS VON IHR DURCH UNS SO „FIEBERHAFT" BESCHENKTE
ENDLICH UND ENDGÜLTIGER ZU ERWACHEN
WAS WAR SCHEINT SCHON WIE LÄNGST GEWESEN
WAS G'RAD GESCHIEHT ES BRINGT UNS ZU VERSTAND
UM DAS EINST ABVERLANGTE NICHT MEHR ABZUWEHREN
DIE GUTE TAT, DIE WIR DEM SCHÖPFER SCHULDEN
DER UNS ERSCHUF ZU SEINEN EHREN
UM LETZLICH UNSERN WAHNSINN ZU ERDULDEN
IST DIESES FIEBER LETZTLICH GOTTGESANDT ?
WORAN WIR GLAUBTEN FÜHRTE UNS IN DEN RUIN
SEHT DOCH : WIR ATMEN ENDLICH WIEDER REINE LUFT
KEIN FEINSTAUB MEHR UM SPÄTER DARAN ZU ERSTICKEN
WIR KÖNNEN FROHEN HERZENS
AUS MENSCHENTLEERTEN METROPLEN FLIEH’N
ZURÜCK VORAN DORTHIN WO UNS DER FREUND ERWARTET
WO GÄRTEN BLÜH’N UND TIERE FRIEDLICH WEIDEN
WO WIR MIT EINEM FROHEN LACHEN
JEDWEDEN NEUEN TAG ZU NEUEM GLÜCK ERWACHEN
ALLES WIE SELBSTVERSTÄNDLICH TUN
NICHTS MEHR ALS WÄREN WIR VERSTUMMT ERLEIDEN