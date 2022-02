Gemeinschaftsgarten in Hornstein sucht Verstärkung!

Der etwas andere Gemeinschaftsgarten - ein ehrenamtliches Projekt von Alexandra Scheucher - sucht Menschen, die in einer fixen Gruppe den Gemüsegarten betreuen möchten (und sich die Ernte teilen).

Der Garten geht ins zweite Jahr und wird nach Permakultur-Richtlinien gestaltet. Das heißt, wir bauen nicht nur Gemüse an, es entsteht auch Lebensraum für viele kleine Lebewesen - unsere tierischen Mitarbeiter, die uns helfen, den Garten im Gleichgewicht zu halten.

Wir haben viel vor und planen dieses Jahr einige Mitmach-Tage: Verschiedene Beete, Biotope, ein Dach für unseren Regenwassertank, eine Schlangenburg - es gibt viel zu tun! Mach mit und lerne, wie du auch deinen Garten in einen vielfältigen Lebensraum für Mensch und Natur verwandeln kannst, Kinder sind herzlich willkommen!

Wir treffen uns am Samstag, den 12. Februar um 10:00 Uhr direkt im Garten am Leithaweg in Hornstein. Schau vorbei!

Nähere Infos:

https://www.facebook.com/imwildgarten

Telefonnummer: 069914400000

Mail: info@wildgarten.org